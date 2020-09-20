2020/09/20 | 23:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص طائرة مسيرة تركية تستهدف عجلة نوع (اوبل اوميكا) في قضاء سنجار المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طائرة مسيرة تركية تستهدف عجلة نوع (اوبل اوميكا) في قضاء سنجار) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طائرة مسيرة تركية تستهدف عجلة نوع (اوبل اوميكا) في قضاء سنجار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).