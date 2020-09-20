مانيه يقود ليفربول للفوز على تشيلسي في الدوري الإنكليزي

2020/09/20 | 23:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قاد السنغالي، ساديو مانيه، فريقه ليفربول حامل اللقب للفوز (2-صفر)، الأحد، على مضيفه تشيلسي الذي لعب طيلة الشوط الثاني بعشرة لاعبين إثر طرد مدافعه الدنماركي، أندرياس كريستنسين، وذلك في قمة المرحلة الثانية من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

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