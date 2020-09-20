تعادل إيجابي بهدف لمثله بين ‎استقلال طهران و ‎الشرطة العراقي

2020/09/20 | 23:08 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / – فرط الشرطة العراقي في خطف بطاقة التأهل لدور الـ16 من المجموعة الأولى ببطولة دوري أبطال آسيا بعد تعادله مع استقلال طهران الإيراني اليوم.وتظل المنافسة على بطاقة التأهل الثانية مشتعلة بين الشرطة واستقلال طهران في المجموعة التي يتصدر ترتيبها الأهلي السعودي.وكان الوحدة الإماراتي قد أعلن الانسحاب من المسابقة معتذرًا عن السفر […]

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