2020/09/20 | 23:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رسن: تجربة بيرسبوليس أضافت لي الكثير بغداد- الزمان أعرب نجم المنتخب الوطني بكرة القدم، بشار رسن لاعب بيرسيبوليس الإيراني، عن أمله في أن يساهم الفوز الذي حققه فريقه على التعاون نقطة انطلاقة للفريق من أجل تكرار المشوار الذي تحقق في العام 2018 بالوصول إلى المباراة النهائية للمسابقة التي خسرها آنذاك أمام كاشيما انتلرز الياباني.وفاز […]

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