الحبوبي في ساحة الميدان – كاظم المقدادي


الحبوبي في ساحة الميدان – كاظم المقدادي
2020/09/20 | 23:09 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الحبوبي في ساحة الميدان – كاظم المقدادي  منح منصب امانة  بغداد ..لمهندس معماري ..

لانه  كان ناجحا ، ومتالقا بانجازاته المعمارية ، قد لايكفي ..

لان المعيار الاداري الصارم ، هو ما تحتاجه امانة بغداد بوضعها الحالي ..

لكي يرسم  الامل والابتسامة على وجه  بغداد الحزين  ، ونخلصها من بثورها ، و شوائبها ،  ونوائبها […]

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