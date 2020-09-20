2020/09/20 | 23:09 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الحبوبي في ساحة الميدان – كاظم المقدادي منح منصب امانة بغداد ..لمهندس معماري ..
لانه كان ناجحا ، ومتالقا بانجازاته المعمارية ، قد لايكفي ..
لان المعيار الاداري الصارم ، هو ما تحتاجه امانة بغداد بوضعها الحالي ..
لكي يرسم الامل والابتسامة على وجه بغداد الحزين ، ونخلصها من بثورها ، و شوائبها ، ونوائبها […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحبوبي في ساحة الميدان – كاظم المقدادي) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
لانه كان ناجحا ، ومتالقا بانجازاته المعمارية ، قد لايكفي ..
لان المعيار الاداري الصارم ، هو ما تحتاجه امانة بغداد بوضعها الحالي ..
لكي يرسم الامل والابتسامة على وجه بغداد الحزين ، ونخلصها من بثورها ، و شوائبها ، ونوائبها […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحبوبي في ساحة الميدان – كاظم المقدادي) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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