حقيقة إصابة الفنان سمير غانم بوعكة صحية مفاجئة

2020/09/20 | 23:10 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /منى شعلان/ تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، خلال الساعات الماضية، شائعة تفيد بتعرض الفنان الكبير سمير غانم ، لوعكة صحية مفاجئة.وبدوره نفى الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية ، تلك الشائعة ، فى تصريحات خاصة لـ”المستقلة”، مؤكدا أن الفنان الكبير بصحة جيدة ، ويتواجد فى منزله ، وهذه الشائعة ليس لها أساس […]

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