2020/09/20 | 23:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشرطة يتعادل أمام استقلال الإيراني (1-1) في أبطال آسيا) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشرطة يتعادل أمام استقلال الإيراني (1-1) في أبطال آسيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).