فرقة العباس توضح بعد أنباء حرق مقر لها جنوبي الناصرية

2020/09/20 | 23:19 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرقة العباس القتالية:

ننفي ما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن حرق مقر ممثليتنا في محافظة ذي قار.

ونؤكد بأن الحريق طال المكتب المدني لعوائل الشهداء والمضحين المعني بمتابعة شؤون الشهداء وتقديم الخدمات الانسانية من تعفير الدوائر والاحياء وكذلك خدمات التكافل والتي ستتوقف نتيجة هذا الحادث.

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