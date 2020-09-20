الاعلام الامني: طائرة تركية مسيرة وراء القصف قرب مزار ديني بسنجار

2020/09/20 | 23:19 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} قصف طائرة مسيرة للجيش التركي، عجلة قرب مزار ديني للايزيديين في قضاء سنجار بمحافظة نينوى.





وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان "طائرة مسيرة تركية استهدفت مساء اليوم عجلة نوع {اوبل اوميكا}، بداخلها ثلاثة أشخاص من عناصر حزب العمال التركي، قرب مزار شرف الدين {الايزيدي} في قضاء سنجار".

وكانت بعض وسائل الاعلام قالت ان الحادث لم يسفر عن خسائر بشرية.

عمار المسعودي

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