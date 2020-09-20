2020/09/20 | 23:30 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاعلام الامني: طائرة مسيرة تركية تستهدف اليوم عجلة بداخلها ثلاثة أشخاص بسنجار) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاعلام الامني: طائرة مسيرة تركية تستهدف اليوم عجلة بداخلها ثلاثة أشخاص بسنجار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).