تحديد أول أيام فصل الخريف فلكيا في العراق

2020/09/20 | 23:30 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 28 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

حدد المتنبئ الجوي الأقدم في مطار البصرة الدولي، صادق عطية، الأحد، موعد 22 أيلول الجاري، أول أيام فصل الخريف فلكيا في العراق.

وذكر عطية، في تدوينة عبر صفحته بـ"الفيسوك" وتابعها "ديجيتال ميديا إن آر تي" اليوم، (20 أيلول 2020)، انه "يحدث الاعتدال الخريفي في اغلب الدول العربية هذا العام 2020 يوم الثلاثاء الموافق 22 سبتمبر / ايلول في الساعة 04:30 مساء بتوقيت العراق وهو أول أيام فصل الخريف في النصف الشمالي للكرة الارضية (الذي يضم أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية والقطب الشمالي)".

وأكمل بالقول: "وستتعامد الشمس على خط الاستواء قادمة ظاهريا من شمال السماء متجهه نحو الجنوب (والذي يضم أستراليا ونصف أفريقيا وأمريكا الجنوبية وبعضا من شبه القارة الهندية)".

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