اللجنة المالية تناقش عددا من القوانين وتقرر استضافة وزير الزراعة ورئيس هيئة التقاعد

2020/09/20 | 23:36 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

عقدت اللجنة المالية برئاسة النائب هيثم الجبوري رئيس اللجنة وحضور السيدات والسادة الاعضاء يوم الاحد اجتماعاً ناقشت فيه عددا من القوانين والمواضيع المدرجة في جدول اعمالها.

في مستهل اللقاء الذي عقد في مقر اللجنة المالية ناقشت اللجنة القوانين ومشاريع القوانين المحالة اليها لغرض اجراء ما يلزم بشأنها بالسرعة الممكنة .

واستعرضت اللجنة المالية التقرير الخاص من قبل اللجنة المشكلة من قبلها لدراسة مقترح قانون التعديل الثاني لقانون التقاعد الموحد رقم (٩) لسنة ٢٠١٤ ، واتفق السادة والسيدات اعضاء اللجنة على ارسال مقترح القانون الى الحكومة لاخذ رأيها فيه لوجود جنبه مالية.

كما اتفقت اللجنة المالية على استضافة رئيس هياة التقاعد يوم الثلاثاء المقبل لبحث احوال المتقاعدين واحتياجاتهم حسب توصيات هيئة رئاسة مجلس النواب .

وناقشت اللجنة المالية مشروع قانون استيفاء اجر المثل عن الاراضي المملوكة للدولة المتصرف فيها لاغراض غير الزراعية ، وقررت اللجنة استضافة السيد وزير الزراعة والسيد مدير عام عقارات الدولة لمناقشة القانون بغية رفعه الى التصويت .

واتفقت اللجنة المالية على رفع التقرير الخاص ببناية البنك المركزي العراقي الى هيئة رئاسة مجلس النواب لاتخاذ اللازم وارسله للجهات المعنية .

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