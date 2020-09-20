طائرة مسيرة تركية تستهدف عجلة في قضاء سنجار

2020/09/20 | 23:36 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اعلنت خلية الإعلام الأمني ، عن استهداف طائرة مسيرة تركية مساء اليوم عجلة نوع اوبل اوميكا، بداخلها ثلاثة أشخاص من عناصر حزب العمال التركي، قرب مزار شرف الدين في قضاء سنجار”.

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