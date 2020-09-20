2020/09/20 | 23:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصحة العالمية : الموقف الوبائي في العراق مقلق شفاء أكثر من 4 آلاف حالة وتسجيل 3438 إصابة مؤكّدة بكورونا بغداد – الزمان المحافظات – (مراسلو الزمان) سجلت وزارة الصحة والبيئة اكثر من 4 الاف حالة شفاء من كورونا و3438 حالة اصابة جديدة وبواقع وفيات 64 حالة ضمن الموقف الوبائي ليوم امس الاحد، فيما اعلنت عن […]

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