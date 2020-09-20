2020/09/20 | 23:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيول‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬يقدّم‭ ‬مهرّج‭ ‬سيرك‭ ‬كوري‭ ‬جنوبي‭ ‬وبهلوانيوه‭ ‬عروضهم‭ ‬في‭ ‬سيول‭ ‬خلال‭ ‬عطلة‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬أمام‭ ‬جمهور‭ ‬في‭ ‬سياراته،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬مدرجات‭ ‬ولا‭ ‬خيمة،‭ ‬تفادياً‭ ‬لخطر‭ ‬انتقال‭ ‬عدوى‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا‭ ‬المستجد‭.‬ويقام‭ ‬هذا‭ ‬العرض‭ ‬عادةً‭ ‬في‭ ‬أيار‭/‬مايو‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬عام،‭ ‬لكنّه‭ ‬أرجىءهذه‭ ‬السنة‭ ‬مرتين‭ ‬بسبب‭ ‬جائحة‭ ‬كوفيد‭-‬19‭.‬ولكي‭ ‬لا‭ ‬يكون‭ ‬السيرك‭ ‬سبباً‭ ‬لتفشّي‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سيرك أمام جمهور في السيارات) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سيرك أمام جمهور في السيارات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).