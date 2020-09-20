2020/09/20 | 23:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطول حروب القرن العشرين بعد 40 عاماً على الحرب الإيرانية العراقية..عدو الأمس يصبح حليفاً { بغداد، (أ ف ب) – منذ دخولها الحرب مع العراق قبل أربعين عاما، حولت إيران التوتر الحاد مع جارتها إلى نفوذ واسع، سهل لحلفائها الظفر بالسلطة لتصبح اليوم الشريك التجاري الأول لبغداد.ولم يكن عزيز جبر، الاستاذ في جامعة المستنصرية […]

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