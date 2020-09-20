خلية الإعلام الأمني: مسيرة تركية قصفت سيارة لحزب العمال في سنجار

2020/09/20 | 23:43 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الاحد، أن طائرة مسيرة تركية استهدفت عجلة تابعة حزب العمال التركي في سنجار.



وذكر بيان تلقى "ناس"، نسخة منه، (20 ايلول 2020)، أن "طائرة مسيرة تركية تستهدف مساء اليوم عجلة نوع اوبل اوميكا، بداخلها ثلاثة أشخاص من عناصر حزب العمال التركي، قرب مزار شرف الدين في قضاء سنجار".

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