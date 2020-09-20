الاطاحة برئيس شبكة توزيع المخدرات في المحافظات

2020/09/20 | 23:54 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اطاحت خلية الصقور الاستخبارية، الاحد، برئيس شبكة توزيع المخدرات في المحافظات جنوبي العاصمة بغداد.وذكرت الخلية في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه" انها تابعت مفارزها في كربلاء تحركات أبرز وأخطر تجار المخدرات في العراق الهارب من محافظة كربلاء المقدسة الى بغداد".واضافت انه" بعد تحديد مكان استقراره في منطقة الدورة واستحصال الموافقات الاصولية، تمكنت خلية الصقور الاستخبارية اليوم من القبض وبالجرم المشهود على رئيس هذه الشبكة والذي يشرف توزيع المخدرات في المحافظات وبصحبته أربعة من المتهمين المطلوبين". وتابعت الخلية ان" المتهمين خابت ظنونهم أثناء قيامهم بمقاومة عناصر الخلية بسلاح نوع مسدس، وضبطت بحوزتهم المبارز الجرمية، والمواد المخدرة، وعجلة تستخدم لنقل المخدرات من بغداد الى المحافظات".واشارت الى" تسليم المتهمين الى قسم مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في محافظة كربلاء المقدسة". يذكر أنه وفي وقت سابق قد تمكنت خلية الصقور الاستخبارية من اعتقال المساعد البارز لرئيس الشبكة اعلاه وبحوزته كميات كبيرة من الحبوب المخدرة ومادة الكريستال وأجهزة التعاطي.وفاء الفتلاوي شارك إذا أردت

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