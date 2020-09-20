حامل اللقب يوفنتوس يفتتح الكالتشيو بالفوز على سامبدوريا

2020/09/20 | 23:55 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / – استهل يوفنتوس حملة دفاعه عن لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم، بالفوز 3 – صفر على ضيفه سامبدوريا اليوم الأحد في المرحلة الأولى للمسابقة.وحصد يوفنتوس، الساعي للاحتفاظ باللقب للموسم العاشر على التوالي، أول ثلاث نقاط في مشواره بالموسم الجديد.وافتتح السويدي ديان كولوسيفسكي التسجيل ليوفنتوس في الدقيقة 13، محرزا أول أهداف الفريق في […]

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