خلية الصقور تعلن اعتقال أخطر تاجر مخدرات في العراق (صورة)

2020/09/21 | 00:01 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أعلنت خلية الصقور الاستخبارية، الأحد، اعتقال أبرز وأخطر تجار المخدرات في العراق، بالاضافة إلى أربعة من المتهمين المطلوبين كانوا بصحبته في بغداد.

وقالت الخلية في بيان تلقى "ديجيتال ميديا إن آر تي"، نسخة منه اليوم، (20 أيلول 2020)، انه "التزاما بتوجيهات وزير الداخلية بأهمية ضرب تجار وموزعي المخدرات، تابعت خلية الصقور الاستخبارية في كربلاء تحركات أبرز وأخطر تجار المخدرات في العراق الهارب من محافظة كربلاء الى محافظة بغداد".

وأضاف البيان، انه "وبعد تحديد مكان استقراره في منطقة الدورة واستحصال الموافقات الاصولية، تمكنت خلية الصقور الاستخبارية فجر يوم الاحد الموافق 2020/9/20 من القبض وبالجرم المشهود على رئيس هذه الشبكة، والذي يشرف على توزيع المخدرات في المحافظات، وبصحبته أربعة من المتهمين المطلوبين، وخابت ظنونهم أثناء قيامهم بمقاومة عناصر الخلية بسلاح نوع مسدس، وضبطت بحوزتهم المبارز الجرمية، والمواد المخدرة، وعجلة تستخدم لنقل المخدرات من بغداد الى المحافظات".

وتابع، "ثم جرى تسليم المتهمين الى قسم مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في محافظة كربلاء".

يذكر أنه وفي وقت سابق قد تمكنت خلية الصقور الاستخبارية من اعتقال المساعد البارز لرئيس الشبكة اعلاه وبحوزته كميات كبيرة من الحبوب المخدرة ومادة الكريستال وأجهزة التعاطي، بحسب البيان.

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