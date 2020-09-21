لفتة مميزة من لاعبي الشرطة تجاه زميلهم في دوري أبطال آسيا

2020/09/21 | 00:04 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم لاعبو فريق الشرطة العراقي لكرة القدم لفتة مميزة تجاه زميلهم علي يوسف، وذلك قبل بداية مباراتهم أمام الاستقلال الإيراني، في الجولة الخامسة لحساب المجموعة الأولى من دوري أبطال آسيا بالتجمع المقام حالياً في الدوحة.وحمل لاعبو فريق الشرطة قبل مباراتهم أمام الاستقلال، قميص زميلهم علي يوسف والذي أجرى عملية جراحية ناجحة الخميس الماضي بالرباط الصليبي، في مستشفى سبيتار للطب الرياضي بالدوحة، والتي ستبعده عن الملاعب لفترة من ثلاثة إلى ستة أشهر.

وكان من المؤمل أن يكون اللاعب، أحد أوراق المدرب عبد الغني شهد بالبطولة الآسيوية في الشق الهجومي، إلا أن الفحوصات الطبية التي أجراها اللاعب في الدوحة، أكدت إصابته بتمزق في الرباط الصليبي.

وانتهت المواجهة بتعادل الشرطة مع الاستقلال 1-1، ليرفع الأول رصيده إلى النقطة الخامسة، وليتأجل مصير تأهله للدور ثمن النهائي، حتى المباراة الأخيرة بين الاستقلال والأهلي السعودي يوم الأربعاء المقبل.

وحسم فريق الهلال السعودي تأهله عن المجموعة الأولى، رغم تعادله السلبي أمام فريق شهر خودرو، ليرفع رصيده إلى النقطة الحادية عشرة بصدارة المجموعة، فيما خيم التعادل السلبي على المباراة الثانية بين شباب أهلي دبي الإماراتي وباختاكور الأوزبكي.

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