الثالث في أقل من شهر.. اليونان تعلن

2020/09/21 | 00:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمت "السيطرة" على حريق اندلع، مساء الأحد، في مركز لاستقبال طالبي اللجوء في جزيرة ساموس اليونانية، وفق ما أعلن مصدر أمني وجهاز الإطفاء.

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