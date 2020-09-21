2020/09/21 | 00:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير النقل في البصرة بتوجيه من الكاظمي : سنلتزم بخطة المستشار الإيطالي لبناء ميناء الفاو وسنوقّع العقد الأسبوع الجاري البصرة – الزمان بغداد – قصي منذر اعرب وزير النقل ناصر الشبلي خلال زيارته الى محافظة البصرة امس، عن امله بتوقيع عقد تنفيذ مشروع ميناء الفاو الكبير مع شركة هانوا الكورية، وأكد انه سيلتزم على نحو […]

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