2020/09/21 | 00:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شرطة ذي قار تعلن التوصل لخاطفي الناشط سجاد العراقي رئيس الجمهورية: العدالة مطلب أساسي لبناء الدولة بغداد – عبد اللطيف الموسوي أكدت قيادة شرطة ذي قار أنها تضيق الخناق على خاطفي الناشط سجاد العراقي، بعد تحديد عجلة المتهمين.وقال المتحدث الرسمي باسم شرطة ذي قار فؤاد كريم عبدالله في تصريح امس إن (عناصر شرطة المحافظة حددت […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الجمهورية: العدالة مطلب أساسي لبناء الدولة) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الجمهورية: العدالة مطلب أساسي لبناء الدولة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).