الكاظمي‭ ‬للناجيات‭ ‬من‭ ‬بطش‭ ‬داعش‭:‬ سوء‭ ‬الادارة‭ ‬سبب‭ ‬مآسي‭ ‬شعبنا

2020/09/21 | 00:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق‭ ‬يغلق‭ ‬منافذه‭ ‬الحدودية‭ ‬أمام‭ ‬الوافدين‭ ‬وإيران‭ ‬تفتح‭ ‬معبر‭ ‬مهران‭ ‬زرباطية ‭ ‬بغداد‭ – ‬عبدالحسين‭ ‬غزال التقى‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي‭ ‬مصطفى‭ ‬الكاظمي،‭ ‬الأحد،‭ ‬وفدا‭ ‬يمثل‭ ‬النساء‭ ‬الناجيات‭ ‬من‭ ‬عصابات‭ ‬داعش‭ ‬الإرهابية،‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬المكونات‭ ( ‬الايزيدية‭ ‬والتركمان‭ ‬والشبك‭).‬وعبر‭ ‬الكاظمي‭ ‬عن‭ ‬أسفه‭ ‬لما‭ ‬تعرضن‭ ‬له‭ ‬من‭ ‬ظلم‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬عصابات‭ ‬داعش،‭ ‬مؤكدا‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬أن‭ […]

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