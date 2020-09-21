2020/09/21 | 00:09 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العراق يغلق منافذه الحدودية أمام الوافدين وإيران تفتح معبر مهران زرباطية بغداد – عبدالحسين غزال التقى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الأحد، وفدا يمثل النساء الناجيات من عصابات داعش الإرهابية، من مختلف المكونات ( الايزيدية والتركمان والشبك).
وعبر الكاظمي عن أسفه لما تعرضن له من ظلم على يد عصابات داعش، مؤكدا على ضرورة أن […]
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وعبر الكاظمي عن أسفه لما تعرضن له من ظلم على يد عصابات داعش، مؤكدا على ضرورة أن […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي للناجيات من بطش داعش: سوء الادارة سبب مآسي شعبنا) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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