وزير النقل يوجه بشراء باخرات للعمل في ميناء الفاو الكبير

2020/09/21 | 00:14 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد – واع

وجه وزير النقل ناصر حسين، بشراء باخرات للعمل بقوة في مياء الفاو الكبير.

وذكرت وزارة النقل في بيان مقتضب تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الاحد، ان وزير النقل زار مقر الشركة العامة للنقل البحري في محافظة البصرة ووجه الشركة بتطوير عملها من خلال شراء البواخر للعمل بقوة في ميناء الفاو الكبير .

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