الصيف ’يختتم’ أعماله رسمياً.. متنبئ جوي يحدد أول أيام الخريف

2020/09/21 | 00:14 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قال المتنبئ الجوي، صادق عطية، اليوم الأحد، إن الثاني والعشرين من الشهر الجاري، يعد أول أيام فصل الخريف فلكياً.



وذكر عطية، في إيضاح تابعه "ناس" (20 أيلول 2020) إنه "يحدث الاعتدال الخريفي في اغلب الدول العربية هذا العام 2020 يوم الثلاثاء الموافق 22 سبتمبر / ايلول في الساعة 04:30 مساء بتوقيت العراق وهو أول أيام فصل الخريف فلكيا في النصف الشمالي للكرة الارضية (الذي يضم أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية والقطب الشمالي)".

وأضاف "ستتعامد الشمس على خط الاستواء قادمة ظاهريا من شمال السماء متجهه نحو الجنوب (والذي يضم أستراليا ونصف أفريقيا وأمريكا الجنوبية وبعضا من شبه القارة الهندية)".

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