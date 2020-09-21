2020/09/21 | 00:14 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت خلية الاعلام الامني، عن مقتل ثلاثة اشخاص بقصف تركي قرب مزار ديني في سنجار.

وقالت الخلية في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه ان “طائرة مسيرة تركية استهدفت عجلة نوع اوبل اوميكا، بداخلها ثلاثة أشخاص من عناصر حزب العمال التركي، قرب مزار شرف الدين في قضاء سنجار”.

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