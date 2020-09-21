اصابة مدرب اللياقة الاسباني لنادي الشرطة بفيروس كورونا

2020/09/21 | 00:21 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} اصيب مدرب اللياقة الاسباني لنادي الشرطة غونزالو بفيروس كورونا.





واعلن مدرب القيثارة الخضراء عبد الغني شهد عن اصابة عونزالو بالفيروس، حيث يتواجد الفريق في قطر لخوض منافسات دوري ابطال آسيا.

Mohameed

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