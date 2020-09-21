2020/09/21 | 00:32 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد اكدت الفحوصات الطبية اصابة مدرب اللياقة البدنية لنادي الشرطة الرياضي الاسباني كونزالو بفايروس كورونا “.

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