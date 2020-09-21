العراق: انفجار سيارة مفخخة قرب مزار ديني أيزيدي في سنجار

2020/09/21 | 00:35 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشهد المنطقة صراعاً متزايداً على النفوذ بين قوات البشمركة وحزب العمال الكردستاني (Getty)انفجرت سيارة مفخخة، مساء الأحد، قرب مزار ديني أيزيدي، شمال بلدة سنجار التابعة لمحافظة نينوى، فيما اتهم مسؤولون محليون حزب العمال الكردستاني، بالوقوف وراء الانفجار.

ووفقاً لمصدر أمني في المحافظة، فإن "سيارة مفخخة انفجرت قرب مزار شرف الدين شمال بلدة سنجار، ما أسفر عن إلحاق أضرار مادية فيه".



ومن جهته اتهم مسؤول قوات البشمركة المتمركزة داخل المزار، قاسم ششو، عناصر حزب العمال بتنفيذ الهجوم، وقال في تصريح لوكالات أنباء كردية، إن عناصر "حزب العمال قاموا بتجهيز السيارة وتفخيخها وتفجيرها قرب المزار".



وأكد أن "التفجير لم يسفر عن أي ضحايا، وأن هدف الحزب منه هو بعث رسالة تهديد إلى قوات البشمركة الموجودة في المزار".

ويعد المزار ثاني أقدس المزارات الدينية لدى الأيزيديين، بعد معبد لالش الواقع شمال محافظة نينوى.



ويشار إلى أن تواجد حزب العمال الكردستاني داخل البلدة ذات الغالبية الأيزيدية، تسبب بارتباك أمني فيها، وفيما يطالب المسؤولون في حكومة كردستان بإخراج الحزب منها؛ فإن الحكومة المركزية لم تتخذ أية خطوات بهذا الاتجاه.

إلى ذلك، وفي السياق الأمني أيضاً، شهدت محافظة نينوى مساء اليوم، سقوط قتيل ومصابين اثنين من عائلة واحدة، بهجوم مسلح نفذه مجهولون في بلدة تلكيف بالمحافظة.ونقلت وكالات أنباء عراقية محلية، عن مصادر أمنية أن "مجهولين هاجموا رجلاً يعمل في محل لتصليح إطارات السيارات في قرية الدواسة في بلدة تلكيف، وأطلقوا عليه النار، ما تسبب بمقتله في الحال، كما أصيب اثنان من أفراد عائلته"، مبينة أن "المحل التجاري يقع ضمن بيت القتيل".

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