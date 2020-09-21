الداخلية البحرينية توضح حقيقة

2020/09/21 | 00:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت السلطات الأمنية في البحرين وجود قضية إرهابية كبيرة أمام القضاء، لكنها ليست جديدة كما أشارت بعض وسائل الإعلام، الأحد.

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