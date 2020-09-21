يوفنتوس يفتتح عصر بيرلو بفوز كبير على سامبدوريا في الكالتشيو

2020/09/21 | 00:52 - المصدر: الفرات نيوز

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{دولية: الفرات نيوز} افتتح يوفنتوس حامل اللقب مبارياته في الدوري الإيطالي {الكالتشيو} بفوز كبير على ضيفه سامبدوريا بثلاثية نظيفة ضمن الجولة الافتتاحية.





وتعد هذه المباراة الأولى في النطاق الرسمي، للمدرب أندريا بيرلو مع يوفنتوس، بعد تعيينه خلفًا لماوريسيو ساري في الصيف.

ووضع ديان كولوسيفسكي الوافد الجديد اليوفي في المقدمة خلال الدقيقة 13، بعد تسديدة رائعة.

وتمكن المدافع ليوناردو بونوتشي من مضاعفة تقدم اليوفي في الدقيقة 78.

وأحرز كريستيانو رونالدو هدفه الأول في الموسم الجديد في الدقيقة 88، من صناعة الويلزي آرون رامزي.

وحصد يوفنتوس أول 3 نقاط في الموسم الجديد، ليكون في المركز الثاني خلف المتصدر جنوى بفارق الأهداف.

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