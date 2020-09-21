العراق مرآة الفكر والحكمة - مظهر محمد صالح

2020/09/21 | 00:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مظهر_محمد_صالح العراق مرآة الفكر والحكمةمظهر محمد صالحعندما تتعاظم المصائب يمحو بعضها بعضاً وتحل بك سعادة جنونية غريبة المذاق ،وتستطيع ان تضحك من قلب لم يعد يعرف الخوف .فاذا كانت هذه هي حكمة بلاد النيل كما قالها الاديب الراحل نجيب محفوظ ،فلابد من ان نبحث عن مرايا الحكمة في ذاكرة تتفاعل على ارض بلاد الرافدين لتعكس الحاضر بمفارقاته وتضع خطاها على مرتسم يقظة تجده بديلاً آخر في رسم مسارات الحياة و ......





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