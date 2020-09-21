مناضلة من البحرين - كريم محمد الجمال

2020/09/21 | 00:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#كريم_محمد_الجمال سیدة استثنائیة نادرة التكرار في العالم فقلیلات ھن زوجات رجال الدین وقلیلات ھن زوجات الزعماء أما أنیجتمع قائد دیني وزعیم سیاسي فھو أمر نادر والأكثر ندرة أن تكون قائد لقومك وطائفتك في دولة صغیرة وھذهالطائفة تقع في المعارضة مع إنھم غالبیة السكان .السیدة الفاضلة علیاء رضي سلمان زوجة سماحة الشیخعلي سلمان الأم& ......





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