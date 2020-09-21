مسؤولون يحذرون من

2020/09/21 | 01:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر مسؤولون صحيون بريطانيون كبار، الأحد، من إن البلاد تمر بـ"مرحلة حرجة" بما يتعلق بانتشار فيروس كورونا، وستواجه "شتاءً حافلاً بالتحديات"، فيما طلب عمدة لندن اتخاذ إجراءات سريعة لوقف تفاقم انتشار الفيروس في العاصمة.

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