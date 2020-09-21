2020/09/21 | 01:30 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ – سقط ريال مدريد حامل لقب الليجا، في فخ التعادل السلبي دون أهداف، خلال مواجهة ريال سوسيداد، مساء اليوم الأحد، في إطار منافسات الجولة الثانية من البطولة.وبهذا التعادل يرفع ريال مدريد رصيده لنقطة وحيدة في المركز العاشر حيث يتبقى له مباراة مؤجلة، بينما يرفع ريال سوسيداد رصيده إلى نقطتين في المركز التاسع بجدول […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ريال مدريد يتعثر بالتعادل مع سوسيداد في الأنويتا) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ريال مدريد يتعثر بالتعادل مع سوسيداد في الأنويتا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).