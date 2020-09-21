رئيس هوندوراس: سننقل سفارتنا إلى القدس بحلول نهاية العام

2020/09/21 | 01:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس هندوراس، خوان هيرنانديز ، في محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ، إن هندوراس ستنقل سفارتها إلى القدس قبل نهاية العام.

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