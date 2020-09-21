قصف تركي يستهدف سيارة في سنجار

2020/09/21 | 01:47 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استهدف القصف 3 عناصر من حزب العمال الكردستاني

الترا عراق - فريق التحرير

شنت طائرة تركية، الأحد، قصفًا استهدف مركبة في قضاء سنجار قرب مزار ديني.

وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان قبيل منتصف الليل، 20 أيلول/سبتمبر، أن "طائرة مسيرة تركية استهدفت مساء اليوم عجلة نوع أوبل أوميغا، بداخلها ثلاثة أشخاص من عناصر حزب العمال التركي، قرب مزار شرف الدين في قضاء سنجار".

وكانت وسائل إعلام قد تحدثت عن انفجار سيارة مفخخة قرب المزار المشار إليه، قبل أن يتضح أن الهجوم نفذ جوًا من قبل طائرة تركية ضد هدف لحزب العمال الكردستاني.

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