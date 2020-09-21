هل تحاول السياسة التركية اعادة التموضع تجاه قضايا الشرق العربى ؟؟؟ - صلاح السروى

2020/09/21 | 02:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#صلاح_السروى لقد راهنت الدولة التركية بقوة على التوجه شرقا (وجنوبا) فى محاولة منها لتعويض الاحساس بالاهانة القومية من جراء التعامل المتعجرف الذى مارسته قيادة الاتحاد الأوربى تجاه طلب تركيا, المتواصل باصرار, نحو الانضمام اليه.



فكانت الشروط المجحفة تترى الواحدة وراء الأخرى, حتى اذا ظنت تركيا بأنها قاب قوسين أو أدنى من الانضمام فوجئت بشروط جديدة ..



وهكذا.



مما حدا بالدولة التركية, وبخاصة فى عهد أردوغان صاحب الأيد ......





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