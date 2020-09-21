"طرد ترامب المسموم".. السلطات الأميركية تعتقل مشتبها

2020/09/21 | 02:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات الأميركية اعتقال شخص يعتقد أنه المسؤول عن إرسال طرد مسموم إلى الرئيس ترامب، حسب وسائل إعلام أميركية.

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