2020/09/21 | 02:41 - المصدر: الحرة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلنت السلطات الأميركية اعتقال شخص يعتقد أنه المسؤول عن إرسال طرد مسموم إلى الرئيس ترامب، حسب وسائل إعلام أميركية.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("طرد ترامب المسموم".. السلطات الأميركية تعتقل مشتبها ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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