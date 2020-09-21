فيديو.. “بعد إختبار الحمل وظهوره بالحجاب” هل تحول الإماراتي بدر خلف إلى أنثى؟

2020/09/21 | 03:01 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/ حالة الجدل خلقها خبير التجميل الإماراتى بدر خلف ، عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ ظهوره من سنوات ، وحتى يومنا هذا ، لتشبه بالنساء وتقديمه فيديوهات تخص المرأة عن كيفية الحفاظ على بشرتها وشعرها، مع نشر صورا له بعد تغيير هيئته إلى أنثى من خلال تطبيق “فيس آب ” الشهير.ويطلق بدر […]

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