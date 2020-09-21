مسؤول أميركي يعلق على

2020/09/21 | 03:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر الموفد الأميركي الخاص لأفغانستان، زلماي خليل زاد، من تزايد أعمال العنف في البلاد، في الآونة الأخيرة، مع بدء محادثات السلام بين الحكومة وحركة طالبان

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