بناء 1000 مدرسة في البلاد

2020/09/21 | 03:12 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد: عمر عبد اللطيف

يعتزم مجلس النواب تخصيص ترليون دينار لبناء 1000 مدرسة موزعة بين 15 محافظة.

عضو اللجنة المالية النيابية ماجد الوائلي قال لـ"الصباح": ان "اللجنة المالية دعمت القطاع التربوي في موازنة العام الماضي بتخصيص مبلغ قدره ترليون دينار لبناء 1000 مدرسة في 15 محافظة ضمن برنامج تنمية الاقاليم".

ووُزعت التخصيصات بحسب التمثيل السكاني لكل محافظة لبناء مدارس نموذجية وفق الطراز المعماري الحديث، الا ان تأخيراً وتلكؤاً حصل في كثير من المحافظات بسبب اجراءات الاعلان والتعاقد والاحالة والمباشرة.

ورأت اللجنة ان موازنة 2020 طالما لم تقر في بداية العام فإن وزارة المالية لا تستطيع الاستمرار بتمويل هذه المشاريع، فأجرت تعديل قانون الادارة المالية الذي يتيح تدوير المبالغ واستمرار تمويل التخصيصات من عام 2019 الى عام 2020 لدعم القطاع التربوي.

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