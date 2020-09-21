عهر سياسي ليس أكثر - ميساء المصري

2020/09/21 | 03:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ميساء_المصري يبدو العنوان نشازا ..لكنه يصور الحقيقة ، التي مازالت أطوارها متواصلة ولا نعرف طبيعة نهايتها حتى الآن..وقبل أن أحدد مسرحها وشخوصها أتوقف قليلا عند مقارنة وسرد التاريخ , كثيرون هم من يفكرون بساسة الأمس ويعيشون على أمجادهم ....وأقاويلهم ونضالهم وربما أفعالهم التي كانت في ذلك الوقت منتقدة..وربما مرفوضة.



أما ساسة اليوم ،فلم يخالفوا التوقعات , عملية استنساخ أنظمة وإستنساخ خصوم , مع تبديل للمقاعد ......





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