2020/09/21 | 04:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبلغ "مسؤول في قوات إنفاذ القانون" شبكة "سي أن أن" باعتقال امرأة كندية، على خلفية إرسالها طردا مسموما إلى الرئيس الأميركي، دونالد ترامب

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("حملت سلاحا".. إلقاء القبض على امرأة في واقعة "طرد ترامب المسموم") نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("حملت سلاحا".. إلقاء القبض على امرأة في واقعة "طرد ترامب المسموم") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).