لاليغا.. بداية متعثرة لريال مدريد في رحلة الدفاع عن اللقب

2020/09/21 | 04:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استهل ريال مدريد حملة الدفاع عن لقبه في الدوري الاسباني لكرة القدم بتعادل سلبي مخيب مع مضيفه ريال سوسييداد ضمن منافسات المرحلة الثانية الأحد.

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