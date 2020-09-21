2020/09/21 | 05:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت شركة بايت دانس الصينية يوم الاثنين إن تيك توك غلوبال ستطلق طرحا عاما للأسهم، لتعزيز الشفافية والهيكل الإداري للشركة التي ستسيطر على عمليات منصة الفيديو في الولايات المتحدة، حسب وكالة رويترز.

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