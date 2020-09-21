100 ألف إصابة يومية بكورونا في الهند.. نيودلهي تقرر إعادة فتح تاج محل

2020/09/21 | 06:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يفتح ضريح تاج محل أبوابه مجددا أمام الزوار الاثنين في خطوة رمزية تؤشر لعودة الحياة والأعمال الى سابق عهدها في الهند التي باتت قاب قوسين او أدنى من تجاوز الولايات المتحدة في تسجيل أعلى عدد من الإصابات بفيروس كورونا في العالم.

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