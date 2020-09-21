بسبب كورونا.. بريطانيا تسقط

2020/09/21 | 06:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أسقطت الشرطة البريطانية الملاحقات القضائية في 6 آلاف قضية، مطبقةً إجراءات خارج المحاكم مثل اتخاذ القرارات المجتمعية بدلاً من تأسيس سجل جنائي، ولذلك من أجل تخفيف الضغط في السجون، في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد، والاستمرار في ارتفاع أعداد الإصابات.

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